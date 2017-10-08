Лезгинка Кадырова и огромный портрет Путина. Фото с товарищеского матча

Команда «Лидер-65» обыграла звёзд итальянского футбола со счётом 6:3 в товарищеском матче в Грозном. Встреча прошла на стадионе «Ахмат Арена» и была приурочена ко дню рождения президента России Владимира Путина.
Голы в составе российской команды, помимо Кадырова, на счету Кержакова, Широкова, Роналдиньо, председателя парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова и министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова. У итальянских футболистов хет-триком отметился Дельвеккио.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча, подготовленные фотокорреспондентами в Грозном.