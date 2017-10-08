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ЧМ-2018 - Европа
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Карницкий: очень понравилось, как сборная Беларуси выглядела на фоне Нидерландов

8 октября 2017, воскресенье. 14:28 Футбол

Полузащитник «Тосно» и сборной Беларуси Александр Карницкий прокомментировал поражение от Нидерландов в матче квалификации ЧМ-2018. Встреча проходила в Борисове на стадионе «Борисов-Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

«Очень понравилось, как мы выглядели. Игру, по сути, решили два эпизода. Даже один — с назначенным пенальти. Конечно, кое-какое волнение присутствует всегда перед матчем. Но на поле, думаю, было видно, что мы не испытывали его. Партнёры были хорошие. Тот же Стас Драгун. Никаких проблем не было. И, повторюсь, смотрелись мы достойно.

Не скажу, что первый тайм получился плохим в нашем исполнении. Мы убегали в контратаки, но где-то не могли их довести до логического завершения. Спешили. Об этом переговорили в перерыве. Пожалуй, ничего и не изменилось, просто стали хладнокровнее действовать в завершающей стадии. Команда играет так, как ей позволяет соперник. Поэтому я считаю, что наша заслуга в том, что мы не позволили сопернику показать лучший футбол.

За неделю, проведённую в сборной, остались только положительные впечатления. Атмосфера прекрасная, и она, полагаю, отразилась на поле. Ребята играли и за тренерский штаб, и за каждого партнёра. Самоотдача была на высоком уровне», — цитирует игрока «Прессбол».

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Источник: Прессбол Сообщить об ошибке
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Сборная Беларуси — Футбол Сборная Нидерландов - Футбол ЧМ-2018
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