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Жоау Мариу: «Интер» изменился, и главная заслуга в этом принадлежит Спаллетти

8 октября 2017, воскресенье. 14:35 Футбол

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу рассказал, как игрокам миланской команды работается под руководством главного тренера Лучано Спаллетти, который возглавил нерадзурри летом этого года.

«По сравнению с прошлым сезоном команда изменилась, и главная заслуга в этом принадлежит Спаллетти. Он хорошо справляется со своей работой и придаёт нам дополнительную силу», — цитирует португальца издание Football Italia.

По итогам семи туров Серии А «Интер» набрал 19 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

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Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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Интер Жоау Мариу Лучано Спаллетти
Новости. Футбол
8 октября 2017, воскресенье
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