Жоау Мариу: «Интер» изменился, и главная заслуга в этом принадлежит Спаллетти

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу рассказал, как игрокам миланской команды работается под руководством главного тренера Лучано Спаллетти, который возглавил нерадзурри летом этого года.
«По сравнению с прошлым сезоном команда изменилась, и главная заслуга в этом принадлежит Спаллетти. Он хорошо справляется со своей работой и придаёт нам дополнительную силу», — цитирует португальца издание Football Italia.
По итогам семи туров Серии А «Интер» набрал 19 очков и занимает третье место в турнирной таблице.
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