Куман: каждый имеет право на своё мнение, я не убегаю от критики

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман отметил, что сохраняет спокойствие, несмотря на слабый старт клуба. «Ириски» занимают 16-е место в АПЛ.
«Я согласен с тем, что каждый имеет право на своё мнение, но я не убегаю от критики. Мы знаем, что в настоящее время играем ниже своего уровня, результаты должны быть лучше. В тот момент, когда я перешёл из „Саутгемптона“ в клуб с такими амбициями, я знал, что могу оказаться в трудной ситуации, если инвестиции не будут сопровождаться результатами.
Несмотря на непростую ситуацию, я вполне спокоен. Я уверен, что взаимопонимание с командой остаётся хорошим», — цитирует Кумана De Telegraaf.