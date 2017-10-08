Хавьер Эрнандес: слухи про уход из «Вест Хэма» ближайшей зимой — ложь

Новичок «Вест Хэм Юнайтед» Хавьер Эрнандес опроверг слухи, согласно которым он недоволен ситуацией в клубе и намерен покинуть «молотобойцев» в зимнее трансферное окно.
«Это ложь! Я очень счастлив в «Вест Хэме»!»— написал мексиканский футболист на своей странице в «Твиттере».
Эрнандес минувшим летом подписал с «Вест Хэм Юнайтед» трёхлетний контракт. В текущем розыгрыше АПЛ 29-летний форвард провёл семь матчей (все — с первых минут), в которых забил три гола (все — с игры) и получил две жёлтые карточки.