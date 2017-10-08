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В 2016 году Спаллетти отказался возглавить сборную Италии после ухода Конте

8 октября 2017, воскресенье. 16:06 Футбол

Федерация футбола Италии летом 2016 года рассматривала главного тренера «Интера» Лучано Спаллетти в качестве основного кандидата на пост наставника сборной после ухода Антонио Конте, но возглавлявший тогда «Рому» специалист отклонил предложение, информирует Calciomercato.

Сообщается, что глава итальянской федерации Карло Тавеккио сказал Спаллетти, что работа в национальной команде будет менее нервной, чем в «Роме», но 58-летний тренер всё равно не принял предложение. В итоге сборную Италии возглавил Джампьеро Вентура.

За один тур до завершения квалификации чемпионата мира 2018 года итальянцы лишились шанса напрямую попасть на турнир и сыграют в стыковых матчах.

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Источник: Calciomercato.com Сообщить об ошибке
Теги
Интер Рома Сборная Италии — Футбол Антонио Конте Джампьеро Вентура Лучано Спаллетти
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