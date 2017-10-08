В 2016 году Спаллетти отказался возглавить сборную Италии после ухода Конте

Федерация футбола Италии летом 2016 года рассматривала главного тренера «Интера» Лучано Спаллетти в качестве основного кандидата на пост наставника сборной после ухода Антонио Конте, но возглавлявший тогда «Рому» специалист отклонил предложение, информирует Calciomercato.
Сообщается, что глава итальянской федерации Карло Тавеккио сказал Спаллетти, что работа в национальной команде будет менее нервной, чем в «Роме», но 58-летний тренер всё равно не принял предложение. В итоге сборную Италии возглавил Джампьеро Вентура.
За один тур до завершения квалификации чемпионата мира 2018 года итальянцы лишились шанса напрямую попасть на турнир и сыграют в стыковых матчах.
ЧМ-2018: здравствуй, Нигерия, стыковые матчи для Буффона
Умер Константин Сарсания, в «Динамо» сменился главный тренер, сборная России победила Южную Корею — главные события дня.