Бош: думаю, в будущем какой-нибудь игрок перейдёт в другой клуб за € 1 млрд

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош выразил мнение, что в обозримом будущем новым трансферным рекордом станет переход игрока за € 1 млрд. Сейчас рекорд принадлежит бразильскому форварду Неймару — минувшим летом «ПСЖ» выкупил его контракт у «Барселоны» за € 222 млн.
«Думаю, в будущем какой-нибудь игрок перейдёт в другой клуб за € 1 млрд», — приводит слова Боша Goal.
Добавим, что вторым самым дорогим трансфером в истории футбола является переход Усмана Дембеле из «Боруссии» в «Барселону» за € 105 млн плюс бонусы.
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