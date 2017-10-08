И. Попов в ближайшее время начнёт переговоры о новом контракте со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» и сборной Болгарии Ивелин Попов в ближайшее время начнёт переговоры о заключении нового контракта со «Спартаком», утверждает интернет-портал Gol.bg. Действующий контракт Попова истекает в конце этого сезона. С января 2018 года полузащитник будет иметь право вести переговоры с любым клубом.
Сам Попов намерен продолжить выступление за московский клуб. За последнее время «Спартак» получил два предложения из Турции по болгарину, но оба раза ответил отказом, так как Попов входит в планы главного тренера Массимо Карреры.
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