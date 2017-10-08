Фанаты «Динамо» встретились с футболистами в неформальной обстановке

В неформальной обстановке состоялась встреча актива болельщиков «Динамо» с рядом игроков команды, инициированная после матча 12-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:3). Тогда после ухода с трибун большей части фанатов актив выпустил обращение с предложением провести такую встречу. В противном случае от активной поддержки команды болельщики готовы были отказаться.
«Диалог получился позитивным, ответы на многие вопросы получены. Игроки подтвердили, что, несмотря на сохранение задолженностей со стороны «Динамо», готовы биться на поле и доверие к клубу у них присутствует. Что касается смены тренера, то общая мысль – встряска с приходом на тренерский мостик Дмитрия Хохлова должна пойти на пользу, хотя и с предыдущим наставником Юрием Калитвинцевым у футболистов были исключительно доброжелательные отношения.
Помимо пожеланий по самоотдаче и улучшению игры и результатов до футболистов (и клуба в их лице) донесли пожелание сохранить в структуре клуба многолетнего динамовца Романа Березовского, работавшего с вратарями в тренерском штабе Калитвинцева. Игроки подчеркнули, что и сами хотели бы, чтобы Роман продолжил работу в той или иной должности. На матче со СКА в ближайшем туре команде и её новому тренеру будет обеспечена должная поддержка трибун", — сообщается на сайте Fcdin.com.