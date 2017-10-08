Камеш: влияние спартаковского футбола на идеи Аленичева велико

Полузащитник «Енисея» Владимир Камеш рассказал о работе под руководством Дмитрия Аленичева.
«Можно было бы долго говорить об отличиях Аленичева от моих предыдущих тренеров. Прежде всего он отличается тем, что он Дмитрий Аленичев — человек, который много чего выиграл и достиг. Как тренер он отличается своим подходом к делу, отношением. У него на первом месте если не наслаждение от футбола, то как минимум прекрасная игра. Не просто идти вперёд, а создавать и использовать свободные зоны при помощи комбинационного футбола.
Влияние спартаковского футбола на идеи Аленичева велико. Трудно объяснить его подход максимально точно, но для него важно сделать так, чтобы фанаты и игроки были счастливы, получали удовлетворение от футбола. У Аленичева всё на самом высоком уровне — дисциплина и другие связанные с футболом элементы", — цитирует игрока Sportacentrs.