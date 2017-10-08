Просинечки: сборная Азербайджана постарается, чтобы Германии было трудно

Главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки поделился ожиданиями от заключительного матча отборочного этапа ЧМ-2018 против команды Германии (8 октября).
«Много говорить не хочу. Германия – одна из лучших команд мира. Постараемся показать себя с положительной стороны, чтобы сопернику было трудно. Они, естественно, фавориты во всех матчах, и завтрашний не исключение. У нас была трудная игра с Чехией (1:2). В составе есть травмированные. В течение дня определюсь, кто будет играть. Сделаем всё, чтобы после игры чувствовали себя хорошо.
Если вспомним бакинский матч, то там немцам было трудно. Выйдем с уважением к сопернику, но команда не боится. Норвегия, может, тоже не верила в крупное поражение, но шесть мячей пропустила. Надеюсь, они не смогут так легко играть", — цитирует тренера Аzerisport.