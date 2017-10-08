Шевченко: очень не хотелось, чтобы возникла такая турнирная ситуация, как сейчас

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от домашнего матча квалификации ЧМ-2018 с Хорватией (9 октября).
«Завтра нас ждёт серьёзный матч. Ждём наших болельщиков. Мы готовы. Это не лучшее развитие событий для двух команд. Хотелось бы другого. В нашей группе мы две команды, которые показывают очень содержательный футбол. Не всегда результат для нас был лучшим. Для нас это финальная игра. Посмотрел я турнирные расклады: хорватам тоже нужна только победа. Матч будет открытым. Будет хороший футбол. Приятно играть против такой сильной команды. Несмотря на то что есть кадровые проблемы у них, замена тренера, думаю, завтра они выйдут на поле хорошо готовыми. Мы тоже постараемся.
Ещё хочу сказать пару слов о матче в Загребе. На стадионе было спокойствие. Хорватские болельщики вели себя достойно. Надеюсь, в Киеве наши фаны будут вести себя так же. Будет хороший футбол, и не хотелось бы неприятностей. Ещё раз скажу: мне очень не хотелось, чтобы возникла такая турнирная ситуация, как сейчас. Потому что одна из двух команд, сто процентов, не попадёт на чемпионат мира.
У хорватов достаточно много высококлассных футболистов. Хороший нападающий — Манджукич, в середине поля — Модрич. Там есть исполнители, которые способны решить судьбу матча. Что касается смены тренера, я меньше всего об этом задумывался. Там есть хорошие футболисты», — цитирует тренера Мatchday.