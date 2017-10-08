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ЧМ-2018 - Европа
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Ярмоленко: сборная Украины отдаст все силы, чтобы не было стыдно перед фанатами

8 октября 2017, воскресенье. 18:47 Футбол

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от домашнего матча квалификации ЧМ-2018 с Хорватией (9 октября).

«Мы сегодня поговорили с тренером. Он хочет, чтобы я не привязывался к одной позиции, а действовал по всему фронту атаки. Понимаем, какая нам предстоит игра. Хорошо, что мы играем дома. Со своей стороны, мы отдадим все силы, чтобы нам не было стыдно перед болельщиками. Завтра самое главное — чтобы команда победила. А кто забьёт — не важно.

Я не считаю, что сборная Хорватии сильно изменилась. У сборной Хорватии хорошие игроки, которые выступают в топ-клубах. Нам надо думать о своей игре, выполнить свой план на игру. Только это может принести нужный результат», — цитирует игрока Мatchday.

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Источник: MatchDay Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Украины — Футбол Сборная Хорватии — Футбол Андрей Ярмоленко ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
8 октября 2017, воскресенье
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