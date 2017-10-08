Трезеге: Дибала может выиграть «Золотой мяч», у него правильный характер

Бывший нападающий «Ювентуса» Давид Трезеге выразил мнение, что форвард «старой синьоры» и сборной Аргентины Пауло Дибала в будущем может стать обладателем «Золотого мяча».
«Дибала в будущем может выиграть „Золотой мяч“, потому что, на мой взгляд, он обладает правильным характером.
Я часто слышу о сравнениях между Дибалой и Лионелем Месси. Мне кажется, что это важно для него. Сравнения с Месси могут помочь ему продолжать расти и стать ещё более сильным футболистом», — сказал Трезеге в интервью ItaSportPress.
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