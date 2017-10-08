Экс-форвард ЦСКА Жо может перейти в «Наполи»

Бывший нападающий московского ЦСКА Жо, который ныне выступает в составе «Коринтианса», может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на бразильские СМИ.
По информации издания, «Наполи» уже выходил на контакт с 30-летним бразильским футболистом, а его возможный переход в итальянский клуб может случиться в январе.
Ранее Жо сообщил, что не исключает того, что в скором времени может покинуть «Коринтианс», с которым он связан контрактом до конца 2019 года. В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии на счету форварда 24 матча, 13 голов и 3 голевые передачи.
Экс-форвард ЦСКА Жо не исключает, что может покинуть «Коринтианс»