Промес: чувствую себя лучше с каждым днём

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес, который из-за травмы пропустил последние матчи команды и не получил вызова в сборную Нидерландов, сообщил об улучшении самочувствия. Голландец получил повреждение мышцы в гостевом матче 1/16 финала Кубка России с «Кубанью» (2:0), который состоялся 20 сентября.
«Чувствую себя лучше с каждым днём», — написал Промес в своём «инстаграме».
В нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги Квинси Промес принял участие в 10 матчах. На его счету 6 голов и 3 результативные передачи.
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