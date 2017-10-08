Пятов: всё в ногах игроков сборной Украины

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов поделился ожиданиями от домашнего матча квалификации ЧМ-2018 с Хорватией (9 октября).
«Отоспаться удалось, а вот восстановиться… Как раз работаем над этим. Любой команде на таком поле было бы трудно контролировать мяч. Считаю, мы сыграли хорошо, заслужили победу над Косово. Не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы нас критиковали.
Всё покажет поле и игра с Хорватией. После игры будем разговаривать. Всё в наших ногах. Будем готовиться и отдаваться полностью», — сказал Пятов в интервью пресс-службе ФФУ.
Турнирное положение в группе I за один тур до конца: 1. Исландия – 19 очков; 2. Хорватия – 17; 3. Украина – 17; 4. Турция – 14; 5. Финляндия – 8; 6. Косово – 1.
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