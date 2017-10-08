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Колловати: не надо делать из Бонуччи Франко Барези, Лео им не является

8 октября 2017, воскресенье. 20:32 Футбол

Бывший игрок «Милана» Фульвио Колловати поделился мнением о проблемах россонери на старте сезона.

«Я ожидал некоторых трудностей, потому что никогда в истории футбола не было столько изменений в составе за одно лето, но, откровенно говоря, всё не так уж плохо. Футбол — это командный вид спорта, а не индивидуальный, поэтому, добавляя 11 новых элементов, необходимо правильно интегрировать их. В обороне и полузащите у „Милана“ есть серьёзные проблемы.

Не надо делать из Леонардо Бонуччи Франко Барези, он им не является. Думаю, люди придают слишком большое значение фигуре Лео и кладут слишком большую ответственность на его плечи. Он полезный игрок, но не системообразующий. Люди ведут себя так, будто он должен быть защитником и фигурой калибра Андреа Пирло одновременно. Защитник должен в первую очередь защищаться. А плеймейкером должен быть Билья", — цитирует Колловати Milan News.

Франко Барези — легендарный итальянский защитник, всю карьеру в качестве игрока провёл в «Милане».

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Источник: Milan News Сообщить об ошибке
Теги
ФК Милан Леонардо Бонуччи Лукас Билья Франко Барези
Новости. Футбол
8 октября 2017, воскресенье
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