Колловати: не надо делать из Бонуччи Франко Барези, Лео им не является

Бывший игрок «Милана» Фульвио Колловати поделился мнением о проблемах россонери на старте сезона.
«Я ожидал некоторых трудностей, потому что никогда в истории футбола не было столько изменений в составе за одно лето, но, откровенно говоря, всё не так уж плохо. Футбол — это командный вид спорта, а не индивидуальный, поэтому, добавляя 11 новых элементов, необходимо правильно интегрировать их. В обороне и полузащите у „Милана“ есть серьёзные проблемы.
Не надо делать из Леонардо Бонуччи Франко Барези, он им не является. Думаю, люди придают слишком большое значение фигуре Лео и кладут слишком большую ответственность на его плечи. Он полезный игрок, но не системообразующий. Люди ведут себя так, будто он должен быть защитником и фигурой калибра Андреа Пирло одновременно. Защитник должен в первую очередь защищаться. А плеймейкером должен быть Билья", — цитирует Колловати Milan News.
Франко Барези — легендарный итальянский защитник, всю карьеру в качестве игрока провёл в «Милане».