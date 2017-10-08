Левандовски обновил рекорд по числу голов в европейском отборочном турнире ЧМ

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски отличился в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Черногории (4:2). Таким образом, в активе форварда «Баварии» теперь 16 голов в 10 играх нынешнего отборочного турнира. Этот показатель является новым рекордом европейских отборочных циклов чемпионатов мира.
На 85-й минуте Неманья Мьюшкович отдал неудачную передачу назад на Даниэля Петковича, голкипер не успел добраться до мяча, в итоге Левандовски обыграл голкипера и отправил мяч в пустые ворота.
15 голов на счету форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, у которого есть в запасе один матч.
Роналду повторил рекорд по числу голов в европейском отборочном турнире ЧМ