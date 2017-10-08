Сборная Польши получила прямую путёвку на ЧМ-2018

В матче заключительного 10-го тура группы Е отборочного турнира ЧМ-2018 сборная Польши принимала на своём поле команду Черногории. Встреча проходила на стадионе «Народовы» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Кшиштоф Мачиньски, Камил Гросицки и Роберт Левандовски, а ещё один гол провёл в собственные ворота игрок гостей. За черногорцев голы забили Стефан Мугоша и Никола Вучевич. Таким образом, поляки заняли первое место в группе и получили прямую путёвку на ЧМ-2018.
В другом матче, который проходил параллельно, сборная Дании на своём поле сыграла вничью с Румынией (1:1). При этом хозяева пропустили гол в концовке встречи от соперников, которые с 63-й минуты играли вдесятером. Датчане заняли второе место в группе и попытаются выйти в финальную стадию ЧМ-2018 через стыковые матчи.
В ещё одной встрече группы Казахстан на своём поле сыграл вничью с Арменией (1:1). В составе гостей отличился полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян.
Итоговое турнирное положение в группе Е: 1. Польша – 22 очка; 2. Дания – 19; 3. Черногория – 16; 4. Румыния – 12; 5. Армения – 6; 6. Казахстан – 2.