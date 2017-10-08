Сборные Дании и Северной Ирландии гарантировали себе участие в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2018 в России.
Команды заняли вторые места в своих группах и присоединились к Италии, которая обеспечила себе участие в стыковых матчах по итогам вчерашних игр.
Остальные команды, которые сыграют на этой стадии, определятся позднее. Все девять победителей групп выходят на ЧМ-2018 автоматически. Восемь лучших обладателей вторых мест (по результатам против первой, третьей, четвертой и пятой сборных в группе) играют в стыковых матчах. Результаты против шестых мест не учитываются, чтобы участники групп с шестью командами не имели преимущества перед участниками групп с пятью командами.