Коноплянка: не могу обещать болельщикам победу, но Украина будет за неё бороться

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от домашнего матча квалификации ЧМ-2018 с Хорватией (9 октября).
«Концентрация прежде всего. Понимаем, насколько важный матч. Все знают, что им надо три очка, нам надо три очка — будет очень интересный матч. Я не могу обещать болельщикам, что будет победа, но мы будем за неё бороться.
Приход Марлоса добавил вариативности впереди, увеличилось разнообразие. Для команды это плюс», — цитирует Коноплянку FootballHub.
Турнирное положение в группе I за один тур до конца: 1. Исландия – 19 очков; 2. Хорватия – 17; 3. Украина – 17; 4. Турция – 14; 5. Финляндия – 8; 6. Косово – 1.
Пятов: всё в ногах игроков сборной Украины