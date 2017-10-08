Пануччи: хотел бы выйти на поле в составе сборной Албании в матче с Италией

Главный тренер сборной Албании Кристиан Пануччи, в прошлом входивший в тренерский штаб сборной России, поделился ожиданиями от домашнего матча квалификации ЧМ-2018 с Италией (9 октября).
«Очевидно, что я итальянец, но также горжусь тем, что являюсь тренером сборной Албании, и завтра хотел бы выйти на поле и помочь своей нынешней команде. Был бы рад, если нам удастся добиться чего-то примечательного в матче с Италией. Ожидаю, что соперник выйдет на матч с нами злым, поскольку его много критиковали в последнее время. Он отнесётся к предстоящему матчу очень серьёзно, но и мы настроены на позитивный лад», – цитирует Пануччи Football Italia.
Пануччи: в Италии вокруг сборной часто бывает слишком много негатива