Давид Луис поработал поваром в одном из ресторанов Парижа

Защитник «Челси» Давид Луис продемонстрировал свои кулинарные навыки в одном из ресторанов Парижа.
30-летний футболист во время перерыва, связанного с матчами сборных, посетил столицу Франции.
Бывший защитник «ПСЖ» находился на кухне ресторана в поварской одежде, а на голове у него был колпак шеф-повара.
Луис, выступавший за парижский клуб с 2014 по 2016 год, не был вызван в сборную Бразилии на заключительные матчи отборочного турнира ЧМ-2018.
Посмотреть видео о том, как Давид Луис поработал поваром, можно на странице ресторана в «Инстаграме».
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