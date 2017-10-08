Черышев близок к возвращению в общую группу «Вильярреала»

После трёх дней отдыха футболисты «Вильярреала» 9 октября приступят к тренировкам, и ожидается, что к работе в общей группе присоединится и полузащитник Денис Черышев, пропустивший последние матчи испанской команды.
26-летниий российский футболист в течение двух недель работал по индивидуальной программе, направленной на его полное восстановление, сообщает EFE.
Черышев провёл первый с февраля 2017 года матч 14 сентября, когда вышел на замену в игре Лиги Европы с «Астаной» и даже успел отметиться голом.
В нынешнем сезоне хавбек принял участие в двух матчах испанской Примеры, проведя на поле 62 минуты.
«Вильярреал» и «Эспаньол» сыграли вничью, Черышев был заменён во втором тайме