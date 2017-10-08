Сборная Германии повторила достижение испанцев

Сборная Германии, разгромив на своём поле команду Азербайджана (5:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2018, сумела набрать максимальное количество очков в группе.
Таким образом, немцы стали второй европейской сборной, которая выиграла 10 матчей из 10 в одной квалификации чемпионата мира.
Сборная Германии повторила достижение команды Испании, которая сделала то же самое в отборе на чемпионат мира — 2010.
Напомним, что испанцы в 2010 году выиграли первенство мира. Сборная Германии является действующим чемпионом мира.
Германия — Азербайджан — 5:1: немцы выиграли все матчи в отборе ЧМ-2018