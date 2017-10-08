Германия установила рекорд по числу голов в одном европейском отборочном турнире

Сборная Германии в заключительном матче группового этапа европейского отборочного турнира ЧМ-2018 разгромила на своём поле сборную Азербайджана (5:1).
Немецкая команда завершила турнир с 43 забитыми мячами в десяти матчах, пропустив при этом только четыре раза. Таким образом, сборная Германии установила рекорд по количеству голов в одном европейском отборочном турнире чемпионата мира или Европы. Предыдущий рекорд по итогам отборочного турнира Евро-2000 был установлен сборной Испании (42 гола).
Также сборная Германии выиграла 16 подряд матчей в отборочных турнирах ЧМ. Это является повторение собственного мирового рекорда, который немцы установили с 1969 по 1985 год.
Сборная Германии повторила достижение испанцев