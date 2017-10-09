Кадыров: Роналдиньо сказал, что всегда готов, если будет нужна его помощь

Глава Чеченской Республики и почётный президент «Ахмата» Рамзан Кадыров поделился впечатлениями от встречи с бывшим полузащитником сборной Бразилии Роналдиньо.
«Я всегда с большим уважением отношусь к настоящим профессионалам своего дела. Врач, учитель, инженер, боксёр, футболист, военный — нет разницы. Эти люди всю свою жизнь отдают, чтобы достичь в профессии высшего пьедестала. Именно к таким людям относится и Роналдиньо, которого любят и уважают во всём мире. Его манера игры уникальна и неповторима. В субботу мы вместе играли в команде «Лидер-65» и забили по одному мячу в ворота звёзд итальянского футбола «Клуб Италия Мастер». Матч был посвящён юбилею президента России Владимира Путина. В воскресенье у меня состоялась тёплая встреча с Роналдиньо. Он восторженно говорил о футбольном празднике, доброжелательной атмосфере в Грозном. Я рассказал, что на меня всегда сильное впечатление производила его игра, и это сказалось на моей любви к футболу. Роналдиньо выразил благодарность за приглашение в Грозный, отметил, что всегда готов, если нужна будет его помощь или поддержка. Я сказал, что в Чечне ему всегда рады и ждут!» — написал Кадыров в своём «инстаграме».
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Рамзана Кадырова.