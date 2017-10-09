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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Рыбусь: теперь меня будут много расспрашивать о России и «Локомотиве»

9 октября 2017, понедельник. 01:16 Футбол

Футболист московского «Локомотива» и сборной Польши Мацей Рыбусь поделился эмоциями от попадания национальной команды на чемпионат мира 2018 года. В матче заключительного 10-го тура группы Е отборочного турнира Польша принимала на своём поле команду Черногории и победила — 4:2. Поляки заняли первое место в группе и получили прямую путёвку на чемпионат мира.

«Не каждый футболист этого достигает. Не объяснить словами. Мы понимаем, что отдали все силы, что нам удалось порадовать всю страну. После матча все танцевали, падали на траву, пели в раздевалке… Это состояние абсолютного счастья.

При счёте 2:0 в нашу пользу травму получил Лукаш Пищек, и я вышел на замену. Соперник становился мощнее. Мы отошли в оборону, стали действовать на контратаках. У черногорцев же стали проходить голевые моменты, и счёт сравнялся. Но я скажу так — в этот день нация ждала праздника, и мы не имели права смазать концовку. Итоговый счёт вы знаете.

Теперь меня будут много расспрашивать о России, о «Локомотиве». Уже началось. «Ты ведь оттуда, а расскажи, пожалуйста...». Люди искренне интересуются, и этот интерес будет возрастать. Все понимают, что моя принадлежность к сборной — наше общее с «Локомотивом» достижение.

Нам с ребятами сложно фантазировать о чемпионате мира до тех пор, пока не прошла жеребьёвка. Большие красивые стадионы, жаркое русское лето, много людей… Я хорошо знаю Россию, много ездил и с «Тереком», и с «Локо», но ЧМ — это совершенно новые условия. И — главное событие в карьере каждого. Этот турнир для большинства футболистов, как правило, первый и последний шанс. Польша играла на ЧМ-2006, прошло 12 лет, за это время целое поколение футболистов сменилось. Каждый из нас должен понимать важность такого события, как чемпионат мира», — приводит слова Рыбуся официальный сайт «Локомотива».

Турнирная таблица.

Сборная Польши получила прямую путёвку на ЧМ-2018
Источник: Официальный сайт ФК "Локомотив" Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Польши — Футбол ФК Локомотив Лукаш Пищек Мацей Рыбусь ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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