До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

А. Гомеш: я не говорил, что состав «Барселоны» выбирает Месси, это выдумки

9 октября 2017, понедельник. 01:27 Футбол

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш опроверг приписываемые ему слова о том, что состав сине-гранатовых выбирает не главный тренер Эрнесто Вальверде, а нападающий Лионель Месси.

«Я не говорил ничего подобного о Месси и Вальверде. Это выдумки. Я очень уважаю Вальверде и Лео, чтобы сказать что-то подобное», – приводит слова Гомеша Football Espana.

Андре Гомеш играет в «Барселоне» с июля 2016 года, куда за € 35 млн перешёл из «Валенсии». Его контракт с каталонцами действует до лета 2021 года. В нынешнем сезоне хавбек провёл три матча в чемпионате Испании, результативными действиями не отметился.

«Ювентус» не стал покупать Гомеша у «Барселоны» из-за высокой зарплаты игрока
Источник: Football Espana Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Андре Гомеш Лионель Месси Эрнесто Вальверде
Новости. Футбол
9 октября 2017, понедельник
01:54 Лопетеги: уверен, Аргентина и Месси попадут на чемпионат мира — 2018
01:27 А. Гомеш: я не говорил, что состав «Барселоны» выбирает Месси, это выдумки
01:16 Рыбусь: теперь меня будут много расспрашивать о России и «Локомотиве»
01:12 Кадыров: Роналдиньо сказал, что всегда готов, если будет нужна его помощь
01:03 Тренер сборной Шотландии уверен, что генетика помешала команде выйти на ЧМ-2018
00:55 Канте из-за повреждения пропустит матч Франция — Беларусь
00:42 Футболисты сборной Египта получат по $ 84,8 тыс. за выход на ЧМ-2018
00:24 Навалка: верю, что ЧМ-2018 сложится для сборной Польши успешно
00:09 Бородюк: у футболистов сборной Казахстана есть бойцовский характер
8 октября 2017, воскресенье
23:56 Германия установила рекорд по числу голов в одном европейском отборочном турнире
23:55 Сборная Германии повторила достижение испанцев
23:43 Источник: сборная Англии опасается шпионажа во время ЧМ-2018
23:38 Германия — Азербайджан — 5:1: немцы выиграли все матчи в отборе ЧМ-2018
23:08 Казахстан с Бородюком показал худший результат по очкам в квалификации за 12 лет
23:06 Голкипер сборной Египта может стать самым возрастным игроком в истории ЧМ
23:04 Черышев близок к возвращению в общую группу «Вильярреала»
22:38 Хислоп: Месси нельзя считать лучшим в истории, поскольку он не выигрывал ЧМ
22:28 Давид Луис поработал поваром в одном из ресторанов Парижа
22:01 Пануччи: хотел бы выйти на поле в составе сборной Албании в матче с Италией
21:58 Сборная Египта под руководством Эктора Купера обеспечила себе участие в ЧМ-2018
21:47 Коноплянка: не могу обещать болельщикам победу, но Украина будет за неё бороться
21:47 Президент клуба СПАЛ: не хотелось бы, чтобы VAR использовали только против нас
21:32 Саутгейт: сборная Англии не забила Литве столько, сколько хотела
21:28 Сборные Дании и Северной Ирландии гарантировали себе участие в стыковых матчах
21:19 Восемь игроков «Ювентуса» могут пропустить матч с «Лацио» из-за травм
21:03 Сборная Англии повторила свой рекорд, не проиграв в 21 матче отбора ЧМ подряд
20:55 Сборная Польши получила прямую путёвку на ЧМ-2018
20:54 Сборная Словакии опередила Шотландию и заняла второе место в группе F
20:51 Леви: Израиль боится проиграть в матче с Лихтенштейном, но не в игре с Испанией
20:48 Левандовски обновил рекорд по числу голов в европейском отборочном турнире ЧМ
20:32 Колловати: не надо делать из Бонуччи Франко Барези, Лео им не является
20:13 Пятов: всё в ногах игроков сборной Украины
20:11 Актив болельщиков «Динамо»: за последние результаты игрокам стыдно
20:10 Промес: чувствую себя лучше с каждым днём
20:07 Экс-форвард ЦСКА Жо может перейти в «Наполи»
20:02 Роберто Мартинес: очень сложно найти в Европе полузащитника лучше Де Брёйне
19:40 Трезеге: Дибала может выиграть «Золотой мяч», у него правильный характер
19:40 К. Навас побрил налысо наставника сборной Коста-Рики после выхода на ЧМ-2018
19:29 Криушенко: желания поучаствовать в заварухе в игре с Нидерландами у меня не было
19:07 Федерация футбола Грузии извинилась перед Уэльсом за сорванный гимн
19:04 Сарсания будет похоронен 10 октября на кладбище Ракитки
19:01 Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Торпедо-БелАЗ» в товарищеском матче
18:47 Ярмоленко: сборная Украины отдаст все силы, чтобы не было стыдно перед фанатами
18:41 Игроки и тренеры сборной Габона отравились перед матчем с Марокко
18:40 Шевченко: очень не хотелось, чтобы возникла такая турнирная ситуация, как сейчас
Все новости RSS
Партнерский контент