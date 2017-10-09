А. Гомеш: я не говорил, что состав «Барселоны» выбирает Месси, это выдумки

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш опроверг приписываемые ему слова о том, что состав сине-гранатовых выбирает не главный тренер Эрнесто Вальверде, а нападающий Лионель Месси.
«Я не говорил ничего подобного о Месси и Вальверде. Это выдумки. Я очень уважаю Вальверде и Лео, чтобы сказать что-то подобное», – приводит слова Гомеша Football Espana.
Андре Гомеш играет в «Барселоне» с июля 2016 года, куда за € 35 млн перешёл из «Валенсии». Его контракт с каталонцами действует до лета 2021 года. В нынешнем сезоне хавбек провёл три матча в чемпионате Испании, результативными действиями не отметился.
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