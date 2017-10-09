Лопетеги: уверен, Аргентина и Месси попадут на чемпионат мира — 2018

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги уверен в том, что сборная Аргентины во главе с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси попадёт на чемпионат мира 2018 года.
«Не люблю делать ставки, но Аргентина и Месси попадут на чемпионат мира. Я в этом уверен», — приводит слова Лопетеги El Mundo.
Перед матчами заключительного тура отборочного цикла ЧМ-2018 в Южной Америке аргентинцы занимают шестое место в турнирной таблице. В финальную стадию чемпионата мира — 2018 от Южной Америки напрямую попадут четыре лучшие сборные, а команда, занявшая пятое место, сыграет стыковые матчи с представителем Океании.
Турнирная таблица отборочной группы ЧМ-2018 в Южной Америке.