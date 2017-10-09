«Барселона» постарается заполучить Гризманна до старта ЧМ-2018

«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Атлетико» и сборной Франции Антуану Гризманну, сообщает Globo Esporte. По данным источника, каталонский клуб хочет заполучить 26-летнего бомбардира ещё до старта чемпионата мира 2018 года.
Действующий контракт Гризманна с «матрасниками» рассчитан до лета 2022 года.
Сообщалось, что минувшим летом «Барселона» уже предлагала «Атлетико» за Гризманна € 140 млн, но получила отказ.
В нынешнем сезоне форвард провёл семь матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.