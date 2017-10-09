Кокорин: лидером сборной России можно назвать в первую очередь Акинфеева

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин дал интервью, в котором у него спросили, кого сейчас можно назвать лидерами национальной команды.
«Ребят, которые давно выступают. Наверное, Игоря Акинфеева в первую очередь. Раньше в сборной было много игроков в возрасте, теперь опытных гораздо меньше. А Игорь по-прежнему в сборной, он капитан, у него больше ста игр за национальную команду. В любом случае он пример для молодых ребят», — отметил Кокорин.
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев 7 октября обошёл по количеству матчей за национальную команду одноклубника, защитника Василия Березуцкого (101), и вышел на чистое третье место.