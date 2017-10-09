Сборная Бразилии во время ЧМ-2018 будет базироваться в Сочи

Сборная Бразилии во время чемпионата мира 2018 года будет базироваться в отеле в Сочи, сообщает Globo Esporte. Такой выбор сделали наставник команды Тите и руководство Бразильской футбольной конфедерации.
Изначально пятизвёздочный отель в Сочи забронировала сборная Австрии. Однако австрийцы заняли четвёртое место в отборочной группе и не смогли пробиться в финальную стадию ЧМ-2018. Таким образом, бразильцы получили право заселяться в понравившийся им отель.
Пока неизвестно, займёт ли бразильская делегация весь отель или некоторые номера будут доступны для других клиентов.
Ранее сообщалось, что сборная Бразилии также рассматривает вариант базирования в Казани.
Фотографию отеля можно посмотреть на странице Globo Esporte в «Твиттере».
Сборная Бразилии рассматривает вариант базирования в Казани во время ЧМ-2018