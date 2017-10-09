Экс-директор «Мордовии»: серьёзно воевал с Сёминым

Экс-директор «Мордовии» Владимир Бибиков дал интервью, в котором его спросили, что стало основной причиной возникновения долгов у саранского клуба, в настоящее время выступающего в ПФЛ.
«Они возникли не в один день, и причина здесь не одна. Во-первых, мы хотели иметь классную команду с подбором квалифицированных игроков. Это требует больших затрат. Помню, я серьёзно воевал с Юрием Сёминым. Мэтр российского футбола привык работать с состоявшимися футболистами, которые стоят немалых денег.
На комплектование команды «Мордовцемент» потратил колоссальные средства. С Палычем у нас нередко возникали разногласия, ведь финансовые возможности «Мордовии» весьма ограничены. А когда валютный курс резко подскочил, ситуация ещё больше усложнилась, ведь суммы в контрактах были прописаны в долларах. Кризис серьёзно ударил по клубу, но Юрий Павлович просил, чтобы в команде сохранялась финансовая дисциплина. Поэтому с Сёминым мы садились и обсуждали ситуацию. В результате он, используя своё влияние, напрямую обращался к главе республики. Владимир Дмитриевич относился к Палычу с большим уважением, и проблемы решались. Мы закончили сезон, добившись при этом наилучшего результата в истории клуба, заняв восьмое место в Премьер-Лиге.
Но чего нам это стоило, знают немногие! В следующий сезон мы вступили с новым главным тренером Андреем Гордеевым. Понятно, что у него нет такого авторитета, как у Палыча, поэтому отдельные вопросы оставались нерешёнными. В результате ком долгов всё больше нарастал», — сказал Бибиков.