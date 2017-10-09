«Барселона» следит за Марсьялем

«Барселона» рассматривает возможность приобретения нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля, утверждает Mundo Deportivo. 21-летний француз не может пробиться в стартовый состав команды Жозе Моуринью, а «Барселона» ищет крайнего нападающего, который сможет составить конкуренцию Херарду Деулофеу и Денису Суаресу.
В «Барселоне» считают, что Марсьяль отлично впишется в игру команды, поэтому внимательно следят за тем, как у него складываются дела на «Олд Траффорд».
В нынешнем сезоне Марсьяль провёл шесть матчей в АПЛ, но лишь в одном из них вышел в стартовом составе. На счету нападающего три гола и две результативные передачи.
Марсьяль признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сентябре