Макелеле: я не сумасшедший и никогда не хотел покидать «Реал»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Клод Макелеле отметил, что в его планы никогда не входило расставание с «Королевским клубом». Тем не менее он покинул испанский гранд в 2003 году, пополнив ряды лондонского «Челси».
«Реал» — лучший клуб в мире, ему нет равных. И я никогда не хотел покидать «Реал». Зачем уходить из такой команды, которая выигрывает титулы? Я не сумасшедший, но тогда сложилась ситуация, которую я не смог вынести. Поэтому я перешёл в «Челси». Но «Реал» — клуб, давший мне многое. Центральный полузащитник – душа команды, её позвоночник, и в «Челси» это поняли», — цитирует Макелеле Marca.
Макелеле защищал цвета «сливочных» с 2000 по 2003 год.
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