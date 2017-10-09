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Макелеле: я не сумасшедший и никогда не хотел покидать «Реал»

9 октября 2017, понедельник. 06:18 Футбол

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Клод Макелеле отметил, что в его планы никогда не входило расставание с «Королевским клубом». Тем не менее он покинул испанский гранд в 2003 году, пополнив ряды лондонского «Челси».

«Реал» — лучший клуб в мире, ему нет равных. И я никогда не хотел покидать «Реал». Зачем уходить из такой команды, которая выигрывает титулы? Я не сумасшедший, но тогда сложилась ситуация, которую я не смог вынести. Поэтому я перешёл в «Челси». Но «Реал» — клуб, давший мне многое. Центральный полузащитник – душа команды, её позвоночник, и в «Челси» это поняли», — цитирует Макелеле Marca.

Макелеле защищал цвета «сливочных» с 2000 по 2003 год.

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Источник: Marca Сообщить об ошибке
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ФК Реал Мадрид Челси Клод Макелеле
Новости. Футбол
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