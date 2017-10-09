Хайнкес считает себя должником «Баварии»

Новый главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес полон энтузиазма и хочет быть максимально полезен команде. Хайнкес возглавил немецкий гранд, после того как 28 сентября в отставку был отправлен Карло Анчелотти.
«Без «Баварии» я бы никогда не сделал такую тренерскую карьеру и должен кое-что вернуть клубу. Я рад своей новой и старой работе. Ведь я буду работать с желанной для меня командой. Хочу добиться того, чтобы футболисты почувствовали уверенность в своих силах и вновь нашли путь к успехам», — приводит слова Хайнкеса Kicker.
В 2013 году Хайнкес объявил о завершении тренерской карьеры, после того как выиграл с «Баварией» Лигу чемпионов, а также чемпионат и Кубок Германии.
Хайнкес: «Бавария» в моём сердце. Будь это любой другой клуб, я бы не вернулся