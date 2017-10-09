Варан считает, что Зидан способен работать у руля сборной Франции

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан в очередной раз отметил компетентность главного тренера команды Зинедина Зидана. Футболист сборной Франции сделал это в ответ на вопрос о том, может ли его соотечественник через несколько лет возглавить «трёхцветных».
«Почему бы и нет? Ведь он отлично справляется со своими обязанностями. Зидан уже показал свои профессиональные качества как тренер. Кроме того, Зидан был великим футболистом. Зидан и Дешам похожи в некоторых аспектах. Они оба сделали достойную карьеру футболиста, обладают большим опытом. И оба обладают необходимым спокойствием для того, чтобы справляться с важными вызовами», — приводит слова Варана Marca.
Варан: Зидан – человек, не позволяющий мне оставаться в зоне комфорта