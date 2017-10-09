Нападающий «Уотфорда» был арестован после конфликта с четырьмя проститутками

Нигерийский нападающий «Уотфорда» Исаак Саксесс был арестован в Англии после того, как потребовал от четырёх проституток, которым ранее заплатил, вернуть ему деньги, сообщает naij.com. 21-летний футболист заплатил £ 2 тыс. четырём девушкам, предоставляющим эскорт-услуги.
Вместе с новыми спутницами Саксесс отправился в гостиницу, где перебрал со спиртным и уснул. Исаак не смог заняться сексом ни с одной из нанятых эскортниц и потребовал вернуть ему деньги. Когда девушки отказали, футболист стал угрожать им, после чего на место происшествия была вызвана полиция.
Саксесс, зарабатывающий примерно £ 30 тыс. в неделю, был освобождён после тщательного допроса. Это дело по-прежнему расследуется полицией.
Фото девушек, обратившихся в полицию, можно посмотреть в аккаунте The Sun Football в «Твиттере».