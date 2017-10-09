Сакки: раньше Ф. Перес влюблялся только в имена, но теперь он меняется

Бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки, работавший и спортивным директором мадридского «Реала», считает, что глава «Королевского клуба» Флорентино Перес изменил подход к работе и понимание футбола. Сакки полагает, что для Переса приобретение суперзвёзд уже не является навязчивой идеей.
«Мне нравится Перес, поскольку он меняется и постоянно совершенствуется. Он напоминает Берлускони, думая лишь о великих свершениях. Раньше Перес влюблялся только в имена, однако теперь он меняется», — приводит слова Сакки Marca.
Перес известен тем, что когда-то провозгласил идею о «Зиданах и Павонах», согласно которой собирался делать ставку на суперзвёзд и воспитанников клуба.
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