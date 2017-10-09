Бош: Обамейянг для меня – больше чем игрок

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош адресовал слова похвалы нападающему Пьер-Эмерику Обамейянгу. Голландский специалист отметил, что ценность габонского футболиста измеряется не только его голами.
«Обамейянг для меня – больше чем игрок. Это отличный человек и настоящий лидер. И Обамейянг важен для команды не только потому, что поражает ворота соперников. Он всегда выкладывается на все сто процентов. И неважно, будет это происходить на тренировке или в игре», — приводит слова Боша Bild.
Ранее Обамейянг отметил, что не жалеет о том, что не покинул «Боруссию» по окончании предыдущего сезона.