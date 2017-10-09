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Макелеле: не было стыдно, когда Зидан пробрасывал мне мяч между ног

9 октября 2017, понедельник. 08:48 Футбол

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Клод Макелеле рассказал о своих впечатлениях от некоторых футболистов, с которыми тренировался и играл в «Королевском клубе». Макелеле, в частности, отметил и своего соотечественника Зинедина Зидана, возглавляющего ныне «сливочных».

«В жизни бывают гении, опережающие своё время. Например, как Круифф в футболе. Это игроки из других миров и иного уровня. Мне повезло иметь рядом с собой таких футболистов, как Зидан и Роналдо. На тренировках не переставал обращать внимание на них, чтобы понять, как они получают преимущество над соперниками. Зидан мне очень помог. Мне не было стыдно, когда Зидан на тренировках пробрасывал мне мяч между ног, потому что я старался предвосхищать такие действия в следующий раз. Именно так я и прогрессировал рядом с Зиданом. Легко учиться у великих, если они рядом. Причём у них учатся не только игроки, но и тренеры», — цитирует Макелеле Marca.

Макелеле: я не сумасшедший и никогда не хотел покидать «Реал»
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Зинедин Зидан Клод Макелеле
Новости. Футбол
9 октября 2017, понедельник
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