Сакки: немецкий футбол изменился благодаря Гвардиоле

Бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки рассыпался в похвалах в адрес экс-наставника «Барселоны» и мюнхенской «Баварии» Хосепа Гвардиолы, возглавляющего ныне «Манчестер Сити». Сакки считает, что футбол многое выиграл от деятельности такого специалиста.
«Гвардиола – фантастический специалист! Мне жаль, что УЕФА не включил его в список 10 тренеров, благодаря которым футбол эволюционировал с 1950 года в наибольшей степени. Немецкий футбол изменился благодаря Гвардиоле», — приводит слова Сакки Marca.
Гвардиола возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год. Команда под его руководством выиграла чемпионат Германии (сезон- 2013/14, 2014/15, 2015/16), Кубок страны (сезон- 2013/14, 2015/16), Суперкубок УЕФА (2013) и клубный чемпионат мира (2013).