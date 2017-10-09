Матч 11-го тура Примеры «Барселона» — «Севилья» может пройти без аргентинцев

Матч 11-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Севильей может пройти без участия аргентинских легионеров обеих команд, сообщает AS. Дело в том, что сборной Аргентины, возможно, придётся играть стыковые матчи с Новой Зеландией за право попасть на чемпионат мира 2018 года.
Первая встреча запланирована на 8 ноября и может пройти на поле Новой Зеландии. Встреча «Барселона» — «Севилья» должна пройти 5 ноября. Аргентинские легионеры отправятся в расположение сборной за несколько дней до матча, что исключает возможность их участия в матче Примеры.
Перед матчами заключительного тура отборочного цикла ЧМ-2018 в Южной Америке аргентинцы занимают шестое место в турнирной таблице. В финальную стадию чемпионата мира — 2018 от Южной Америки напрямую попадут четыре лучшие сборные, а команда, занявшая пятое место, сыграет стыковые матчи с Новой Зеландией.