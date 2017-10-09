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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Матч 11-го тура Примеры «Барселона» — «Севилья» может пройти без аргентинцев

9 октября 2017, понедельник. 09:03 Футбол

Матч 11-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Севильей может пройти без участия аргентинских легионеров обеих команд, сообщает AS. Дело в том, что сборной Аргентины, возможно, придётся играть стыковые матчи с Новой Зеландией за право попасть на чемпионат мира 2018 года.

Первая встреча запланирована на 8 ноября и может пройти на поле Новой Зеландии. Встреча «Барселона» — «Севилья» должна пройти 5 ноября. Аргентинские легионеры отправятся в расположение сборной за несколько дней до матча, что исключает возможность их участия в матче Примеры.

Перед матчами заключительного тура отборочного цикла ЧМ-2018 в Южной Америке аргентинцы занимают шестое место в турнирной таблице. В финальную стадию чемпионата мира — 2018 от Южной Америки напрямую попадут четыре лучшие сборные, а команда, занявшая пятое место, сыграет стыковые матчи с Новой Зеландией.

Турнирная таблица южноамериканского отбора к ЧМ-2018.

Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная Новой Зеландии - Футбол ФК Барселона ФК Севилья
Новости. Чемпионат мира 2018
9 октября 2017, понедельник
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