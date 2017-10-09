Полузащитник «Ювентуса» Пьянич приступил к тренировкам после травмы

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич, который испытывал проблемы с бедром, приступил к тренировкам, сообщает Tuttosport. Однако на данный момент участие 27-летнего футболиста в ближайшем матче чемпионата Италии с «Лацио», который состоится 14 октября, находится под вопросом.
Ранее босниец пропустил матч второго тура группового турнира Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (2:0) по этой же причине, после чего врачи диагностировали у него напряжение четырёхглавой мышцы правого бедра
В текущем сезоне Пьянич провёл в Серии А шесть матчей, забил один гол и сделал пять передач.
У Пьянича диагностировано повреждение бедра