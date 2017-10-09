Болельщик «Енисея» на матче с «Химками» сделал предложение своей девушке

Болельщик «Енисея» на матче 17-го тура ФНЛ с «Химками» (4:1) сделал предложение своей девушке. Об этом говорится на официальной странице красноярского клуба во «Вконтакте». Матч состоялся 7 октября.
«На матче «Енисей» — «Химки» болельщик нашей команды Станислав сделал предложение руки и сердца своей девушке Татьяне. Ничего не подразумевающая девушка ждала подарок от ведущего, а получила обручальное кольцо от льва Елисея, в которого переоделся ее парень», — говорится в сообщении.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть на странице «Енисея» в социальной сети во «Вконтакте».
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