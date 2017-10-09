Кемпес: слова Дибалы о Месси считаю феноменальными

Бывший футболист сборной Аргентины Марио Кемпес прокомментировал слова нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалы о форварде «Барселоны» Лионеле Месси. Оба защищают цвета «альбиселесте», и Дибала сказал, что играть рядом с Месси очень трудно.
«Слова Дибалы о Месси считаю феноменальными. Очень нелегко играть рядом с Месси. А тот, кто истолковал эти слова превратно, просто глупец. Парень просто хотел сказать, что не знаешь, куда побежит Месси, а также не знаешь, какую занять позицию. Неизвестно, сделает Месси тебе передачу, попробует ли сыграть с тобой в стенку или попытается действовать самостоятельно. Но все начали говорить, что Дибала вообразил себя Пеле и не может играть рядом с Месси. Парень высказался достаточно ясно, но Аргентина так устроена, что каждый там интерпретирует слова по-своему», — цитирует Кемпеса Ole.