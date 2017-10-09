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Экс-наставник сборной Аргентины раскритиковал AFA за частую смену тренеров

9 октября 2017, понедельник. 09:42 Футбол

Бывший главный тренер сборной Аргентины Серхио Батиста раскритиковал руководство ассоциации футбола страны (AFA). Батиста считает, что AFA поступает неправильно, слишком часто меняя главных тренеров «альбиселесте».

«Уже много лет, как мы бьём нашу команду об стенку в страстном желании побеждать. У нас есть футболисты, которые играют в национальной команде уже 10 лет. За это время они работали под руководством уже семи специалистов. И если происходят изменения через каждые пять матчей, то это отражается на выступлении команды. С Мартино ты исповедуешь один стиль игры, с Баусой – другой. Потом приходит Сампаоли, который полностью отличается от других, а времени для работы уже нет», — цитирует Батисту Ole.

За тур до окончания отборочного турнира чемпионата мира аргентинская сборная набрала 25 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. 11 октября команде предстоит выездной матч со сборной Эквадора. Аргентинцам в этой игре обязательно нужна победа.

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Источник: Ole Сообщить об ошибке
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Сборная Аргентины — Футбол Серхио Батиста
Новости. Футбол
9 октября 2017, понедельник
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