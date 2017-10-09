Игрок голландской команды, обыграв вратаря, не попал в пустые ворота

Нападающий «Харкемасе Бойз» Денни ван Дуйнен стал известен после промаха в матче с «Капелле» в первенстве второго дивизиона Нидерландов, третьем по уровню турнире.
При счёте 2:0 в пользу своей команды ван Дуйнен с центра поля убежал от защитника, обыграл вратаря, и ему уже ничего не мешало поразить пустые ворота, но футболист умудрился пробить выше ворот. Во втором тайме «Капелле» сумел переломить ход встречи и вырвал победу – 3:2.
Видео можно посмотреть на официальном канале «Харкемасе Бойз» в YouTube.